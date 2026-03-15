Британия может поставить дроны-перехватчики на Ближний Восток

Британия может передать союзникам на Ближнем Востоке несколько тысяч дронов-перехватчиков, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, речь идет об аппаратах Octopus стоимостью $3 тыс., которые Лондон выпускает в рамках оборонного партнерства с Киевом. Их можно использовать против иранских Shahed.

© Газета.Ru

"Украинцы лучше всех умеют останавливать эти беспилотники, поскольку они делали это в течение последних четырех лет", - сказал один из источников газеты.

Издание добавляет, что, если Соединенное Королевство решится на поставку дронов, это может быть расценено как попытка премьер-министра Кира Стармера противостоять критике со стороны президента США по поводу "слабого" ответа главы правительства на войну в Иране. В начале марта появилась информация, что Великобритания не исключает присоединения к ударам по Ирану.

Тогда власти страны рассматривали и возможность военного сопровождения коммерческих судов при проходе через Ормузский пролив. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он не выжил. Тегеран в ответ выпускает ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе.