Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сложной гуманитарной ситуации в Константиновке в ДНР.

«Естественно, гуманитарная обстановка в Константиновке очень сложная», — сказал он ТАСС.

Эксперт, отметил, что почти всё мирное население уже покинуло населённый пункт. По его словам, в Константиновке остались старики, которым некуда ехать.

«Все, кто смог найти себе более безопасное место, конечно, эвакуировались», — добавил он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ВС России ведут ожесточённые бои с ВСУ в южной части Константиновки.