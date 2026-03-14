КСИР сообщил об эвакуации рядом с американскими промышленными предприятиями

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об эвакуации в районах, расположенных рядом с американскими промышленными предприятиями на Ближнем Востоке. Их заявление приводит телеканал Al Jazeera.

Утверждается, что в результате ударов США и Израиля были повреждены предприятия, погибли рабочие. КСИР в ответ заявил, что все американские предприятия на Ближнем Востоке являются законными целями ударов.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США, развязав войну против Ирана, оказались в западне, из которой не получится выбраться на своих условиях.