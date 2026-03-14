Уничтожение американского БПЛА иранским ЗРК попало на видео

Иранский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) уничтожил американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper, поражение цели попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что обломки БПЛА были обнаружены в провинции Хормозган.

Ранее сообщалось, что Иран ответит на удары США по нефтяным объектам в Иране путем атак на инфраструктуру американских энергетических компаний.

