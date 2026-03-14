На подлете к Москве сбили около 40 дронов ВСУ
39 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В 20:07 градоначальник сообщил о сбитии еще шести дронов.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
До этого количество сбитых дронов, согласно сообщениям Собянина, равнялось тридцати трем.
До этого в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.