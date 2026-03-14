Армия России уничтожила за сутки 69 пунктов управления дронами

В зоне СВО за прошедшие сутки, российские войска уничтожили два танка и разрушили 69 украинских пунктов управления БПЛА. На Константиновском участке фронта операторы беспилотников обнаружили немецкий "Леопард", который противник пытался скрыть в лесополосе. Ювелирным ударом дрона вражеская техника была поражена.

© Минобороны России

На Запорожском направлении спецоперации расчёты гаубиц "Гиацинт-Б" прикрывают продвижение наших штурмовых групп. Оборонительные сооружения и огневые рубежи ВСУ уничтожают серией точных выстрелов.

А в зоне ответственности "Центральной" группировки действуют Ми-28. Во время боевого вылета вертолёт выпустил ракеты и поразил пункт управления вражеских беспилотников.