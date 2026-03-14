КСИР заявил об атаке на отделение Citibank в Дубае

Отделения американского Citibank в Дубае и Манаме стали целями ударов иранских беспилотников. Об этом сообщил представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини.

По его словам, эти удары стали ответом Тегерана на агрессию против двух иранских банков. Генерал добавил, что в случае, если эта агрессия будет продолжена — все отделения американских банков в регионе станут законной целью для Ирана.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что в случае покушения на нового лидера исламской республики США ждёт возмездие.