В Египте задержали российский танкер Dignity из-за неуплаты сбора за проход через Суэцкий канал. Об этом сообщило посольство России в Каире в своем Telegram-канале.

«Основанием для задержания танкера, по имеющейся информации, является стандартное требование об уплате сбора за проход по Суэцкому каналу, который по неизвестным причинам не был внесен», — сообщили в дипведомстве.

По информации ведомства, Египет не препятствовал сходу российского экипажа на берег, а также их возвращению в Россию. Однако моряки считают необходимым предварительно урегулировать спор о задолженности перед российским судовладельцем, который не выходит на контакт.

В посольстве добавили, что «держат развитие ситуации на контроле».

Ранее в Черном море судно Maran Homer, направлявшееся из порта Салоники в Новороссийск, подверглось атаке. В момент удара танкер был пустым. На борту находились 24 моряка, в том числе 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын.