Число погибших при израильских ударах медиков в Ливане достигло 26

В результате израильских ударов по Ливану погибло 26 медиков, сообщает ливанский Минздрав.

В заявлении ведомства уточняется, что, начиная со 2 марта и по 14 марта в стране погибло 26 медиков в результате ударов Израиля, ранения получил 52 медицинский сотрудник.

В заявлении Минздрава Ирана отмечается, что гибель медиков и их ранения являются явным свидетельством насильственных действий противника. Так, в ночь на субботу в результате израильской атаки по медцентру на юге Ливана погибло 12 медработников.

Ранее стало известно, что позиция Временных сил ООН попала под обстрел на юге Ливана, ранен один человек.