Иран объявил об ответе на удар США на остров Харк и призвал жителей ОАЭ эвакуироваться

Иран готовится атаковать три порта ОАЭ после нападения на остров Харк, передает агентство Tasnim.

Оно опубликовало срочное предупреждение для населения арабской страны.

«Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али», — говорится в материале.

Там отмечается, что в этих районах находятся военные США, поэтому они стали законными целями и в ближайшие часы порты могут быть поражены.

До этого власти США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В КСИР заявили, что слова американского президента не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов. Эксперты связывают это с подготовкой к возможному захвату острова.