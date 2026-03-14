На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Мукачево Закарпатской области девятый день удерживают местного жителя, который является официальным опекуном матери-инвалида. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Как уточнил источник, мужчина ухаживает за матерью, потерявшей ногу. Она нуждается в постоянной помощи.

«Военнослужащие ТЦК уже девять дней возят его по разным военкоматам и даже под дулом автомата угрожают объявить СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.)», — сообщили в силовых структурах.

По словам источника, мобилизованного будут держать в ТЦК и возить по частям, пока один из командиров не согласится зачислить его в списки личного состава. При этом в дальнейшем увольнение из Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически невозможно.

14 марта стало известно, что в Полтавской области группа граждан напала на патруль военкомата и сопровождавших его полицейских. По данным украинского издания «Страна.ua», инцидент произошел накануне возле села Нижние Млыны. Группа примерно из 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции.

Как пишет издание, гражданские применили слезоточивый газ. В результате трое военных и трое полицейских получили химические ожоги.

На место прибыли дополнительные экипажи полиции. По информации журналистов, были задержаны восемь мужчин, шестеро из которых подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.