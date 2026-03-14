«Паника»: генерал раскрыл, как США потеряли KC-135 Stratotanker

Американский заправщик KC-135 Stratotanker потерпел крушение из-за столкновения с другим самолетом, предположил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Накануне Центральное командование ВС США сообщило, что в западной части Ирака рухнул самолет-заправщик, все шестеро членов экипажа погибли. В ведомстве уточнили, что один самолет был потерян, в то время как второму удалось совершить аварийную посадку.

«Если иракские системы ПВО смогли сбить один из самолетов, а второй повредить, то это большой ущерб для коалиционных сил на Ближнем Востоке», — заметил Попов.

По его данным, самолеты-заправщики играют критически важную роль в обеспечении длительных боевых миссий.

Генерал пояснил, что в макрорегионе работает шесть заправщиков. Они заходят в зону дозаправки, отдают топливо и потом могут отправиться на оперативный аэродром, если нужно обеспечивать повторный удар, или уходят на дальний аэродром, чтобы их не достали ни ракеты, ни бомбардировщики.

Попов уточнил, что поразить самолет-заправщик системами ПВО довольно затруднительно.

«Как правило, дозаправка происходит далеко от линии соприкосновения. Это все рассчитывается и моделируется Военно-воздушными силами, которые организуют налеты на Иран. Говорить о том, что истребители могли подскочить к заправщикам, я бы тоже не стал, я в это не верю», — констатировал эксперт.

По его мнению, более вероятной выглядит версия о столкновении самолетов в воздухе на фоне атаки со стороны комплексов ПВО. Он добавил, что пилоты заправщиков , когда увидели, что по ним работают ракеты, стали уходить от удара.

«Они сразу отцепляются и начинают маневрировать, набирать высоту или опускаться резко вниз, влево, вправо. Хаотичность этих движений могла привести к столкновению воздушных судов. Испугали их, грубо говоря», — отметил Попов.

Генерал резюмировал, что именно это столкновение привело к потере управления одним самолетом, в то время как второй, несмотря на повреждения, смог добраться до аэродрома посадки на дружественной территории.

Ранее в КСИР сообщили, что ВС США за последние две недели потеряли свыше 700 человек, порядка 10 самолетов. В Пентагоне признали гибель 13 военнослужащих и потерю 4 самолетов.