В Ливане обстреляли позицию миротворцев ООН

На юге Ливана подверглась обстрелу позиция Временных сил ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя миротворческой миссии Кэндис Адрель.

В сообщении уточняется, что в результате обстрела в ночь на субботу повреждения получил один из объектов рядом с Мейс-эль-Джабаль, в результате атаки начался пожар. По словам Адрель, огонь велся из тяжелого пулемета.

Стало известно, что при атаке пострадал один из миротворцев, который направлялся в укрытие. Он, уточнила Адрель, получил легкое ранение. Также начато расследование инцидента.