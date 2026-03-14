Иран заявил об атаке на американские военные объекты в странах Персидского залива

Иран нанес массированные ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам, расположенным в трех странах Персидского залива. Как сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), атакам подверглись база Эд-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, база Аль-Адири в Кувейте и авиабаза США Шейх-Иса в Бахрейне. Это заявление стало новым витком эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном, который длится уже третью неделю.

© Московский Комсомолец

Согласно заявлению КСИР, удары наносились с использованием различных типов ракет и беспилотных летательных аппаратов. По утверждению иранской стороны, на базе Эд-Дафра были поражены радары системы Patriot, диспетчерская вышка и зенитные сооружения. Авиабаза Шейх-Иса в Бахрейне также подверглась обстрелу. Что касается базы Аль-Адири в Кувейте, то там, по данным КСИР, уничтожены склады с оборудованием и вертолетные площадки.

Американское командование пока официально не комментировало масштабы разрушений и возможные потери. Базы в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне являются ключевыми узлами американского военного присутствия на Ближнем Востоке и используются для поддержки операций в Ираке, Сирии и для сдерживания Ирана.

Ответный удар Тегерана стал логичным продолжением эскалации, начавшейся 28 февраля, когда США и Израиль приступили к бомбардировкам иранской территории. В первый же день атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. С тех пор стороны регулярно обмениваются ударами, и конфликт рискует перерасти в полномасштабную региональную войну с вовлечением всех союзников.

Ситуация в зоне Персидского залива остается крайне напряженной.