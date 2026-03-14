Власти сообщили о 22 индийских судах в Персидском заливе

Двадцать два индийских судна продолжают находиться в Персидском заливе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеша Кумара Синха. Он уточнил, что ранее к западу от Ормузского пролива находились 24 судна под индийским флагом, однако два газовоза – «Шивалик» и «Нанда Деви» – уже вышли из района и направляются в Индию. На их борту находится 92,7 тыс. тонн сжиженного газа, а прибытие в порты Мундра и Кандла ожидается 16 и 17 марта.

По данным министерства, на оставшихся 22 судах в Персидском заливе находятся 611 индийских моряков. Представитель ведомства подчеркнул, что все члены экипажей находятся в безопасности, и в течение последних суток не было зафиксировано инцидентов с их участием.

Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заверил, что индийским судам будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив. Ситуация обострилась после начала ударов США и Израиля по территории Ирана 28 февраля, что вызвало разрушения и гибель гражданских лиц, а Иран ответил атаками по израильским и американским объектам в регионе.

