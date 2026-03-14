Стало известно, откуда дроны летели на Москву

Сбитые на подлете к Москве дроны могли взлететь из северных районов Украины. При этом по пути они могли совершить промежуточную посадку в России. Так считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, пишет aif.ru.

Эксперт рассказал, что в сторону Москвы летели дроны-камикадзе дальнего радиуса действия.

«Они вылетают из северных, приграничных районов Украины. Также они могли вылететь из российских регионов», — подчеркнул Кондратьев.

Он пояснил, что на дронах «Лютый» установлены шасси, поэтому они могут приземлиться на территории России, а затем снова взлететь.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отражены атаки БПЛА, летевших на столицу. Всего было сбито 14 дронов.