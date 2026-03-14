Кац пригрозил Ливану потерей территории из-за движения "Хезболлах"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил властям Ливана захватом их территорий. Его слова приводит РИА Новости.

Министр обороны Израиля пригрозил Ливану потерей территорий
По словам главы минобороны Израиля, если Ливан не разоружит движение «Хезболлах», то страна «будет платить все большую цену в виде ущерба инфраструктуре и потери территории».

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.