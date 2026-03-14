Обстановку в момент ракетного удара ВС РФ по Киеву зафиксировали на видео

Запечатлевшее ситуацию в Киеве во время ракетного обстрела силами ВС России видео было опубликовано в Telegram-канале «Украина.ру».

На кадрах отчётливо слышен громкий взрыв, за которым последовал жизнерадостный возглас человека, снимавшего инцидент. Нападение на украинскую столицу началось ночью 14 марта. Жители города отметили звуки взрывов. По данным российских пабликов, ВС РФ используют ракетные комплексы и боевые беспилотники для ударов по военным объектам Украины.

Свидетели зафиксировали масштабный пожар в центре Киева — он возник после одного из ударов. Ранее сообщалось о возгорании на Афипском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, вызванном ударом дронов ВСУ. Пострадавших нет — пожар начался на технологических объектах.