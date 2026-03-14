ЦАХАЛ заявил о разрушении центра исследований Иранского космического агентства

Израильские ВВС нанесли удар по главному исследовательскому центру Иранского космического агентства в Тегеране, в результате чего объект был разрушен. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильской стороны, в центре располагались стратегические лаборатории, задействованные в разработке военных спутников. Они использовались для наблюдения, сбора разведданных и наведения огня на цели по всему Ближнему Востоку.

Кроме того, под удары попали несколько объектов, где велось производство систем противовоздушной обороны, добавили в армии Израиля.

Иран развивает космическую программу с 2004 года. Запуски ведутся с космодрома имени Хомейни. Запад и Израиль считают, что площадка служит прикрытием для разработки баллистических ракет.

В декабре 2025-го — феврале 2026-го Иран с помощью России вывел на орбиту несколько спутников, включая тяжёлый «Толу-3» со съемкой до 3 метров. По данным Израиля, разбомбленный центр был задействован в их разработке.