В Иране раскрыли масштабы ударов по гражданским объектам в стране

Американские и израильские удары, как заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, затронули в стране почти 43 тысячи гражданских объектов.

«В ходе войны в месяц Рамадан», как подчеркнула представитель правительства, повреждения получили уже 42 912 гражданских объектов - из них 36 489 единиц жилья. В свою очередь, из жилых помещений порядка 10 тысяч находятся в провинции Тегеран.

Кроме того, были повреждены 6189 торговых точек - статистику, озвученную Мохаджерани, приводит иранский телеканал SNN.

28 февраля США и Израиль стали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по столице. Тегеран в ответ осуществляет удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.