Власти Ирана предупредил ОАЭ о возможных ударах

Иран официально предупредил Объединенные Арабские Эмираты о возможности нанесения ударов по американским военным объектам, расположенным на территории этой страны. С таким заявлением выступил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. Как сообщает агентство Tasnim, предупреждение стало ответом на атаки США против иранских островов Харк и Абу-Муса.

В заявлении, адресованном руководству ОАЭ, подчеркивается, что Иран считает своим законным правом наносить удары по местам запуска американских ракет в судоходных портах, а также по позициям и укрытиям американских военных в ряде городов Эмиратов. Это делается для защиты суверенитета и территории Исламской республики. Зольфагари особо отметил, что ударам США подвергся не только стратегически важный нефтяной остров Харк, но и остров Абу-Муса.

Предупреждение прозвучало спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по иранской нефтяной инфраструктуре на острове Харк, если будут создаваться помехи свободе судоходства в Ормузском проливе. Харк является ключевым терминалом для экспорта иранской нефти, и его потеря стала бы серьезным ударом по экономике страны. США, судя по всему, реализуют стратегию давления на Тегеран через удары по критической инфраструктуре.

В этой связи иранское командование призвало жителей ОАЭ покинуть порты и районы, где могут дислоцироваться американские военные. Это фактически означает, что Тегеран предупреждает о неизбежности ответных ударов и не гарантирует безопасности гражданским лицам, если они останутся в зоне потенциального поражения. Ситуация в Персидском заливе накаляется с каждым часом. Любое дальнейшее обострение, особенно вокруг острова Харк, может спровоцировать масштабный конфликт с вовлечением не только Ирана и США, но и их региональных союзников.