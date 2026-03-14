Опубликованы новые данные о потерях США в Иране

Во время войны с Ираном погибли как минимум 13 военных США, еще 200 были ранены. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

В субботу источник Wall Street Journal в правительстве США огласил новые данные о потерях американцев в Иране.

«После двух недель войны 13 американских военнослужащих погибли, 10 получили серьезные ранения», — заявил он.

По его словам, еще 200 американских военных получили более легкие ранения, при этом 170 уже вернулись в строй.

Накануне телеканал CNN сообщил об 11 погибших американских солдатах.

В Тегеране заявили, что более 680 военных США и Израиля были ликвидированы или выведены из строя.