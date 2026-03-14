Названы три сценария завершения войны против Ирана

Война США против Ирана может как продолжаться несколько месяцев, так и завершиться в ближайшие недели, рассказал журналистам BILD бывший офицер американской военной разведки Майкл Прегент.

По его словам, есть три возможных сценария дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперт заметил, что удары США в ближайшие несколько недель с некоторой долей вероятности выведут из строя большую часть пусковых установок Ирана. США после этого, в рамках первого сценария, могут объявить операцию успешной и завершить ее, уточнил Прегент.

«Мы наносим удары по инфраструктуре Корпуса стражей исламской революции ракетам и беспилотниками. Тогда 95 процентов пусковых площадок баллистических ракет Ирана будут уничтожены. Миссия выполнена», — констатировал аналитик.

По его данным, второй сценарий предполагает попытку давления на иранское руководство через поддержку оппозиции: вместо массированных атак возможны точечные удары по силовым структурам с одновременной помощью противникам режима.

Вместе с тем, пояснил Прегент, не исключается и третий вариант: длительный конфликт низкой интенсивности без наземной операции. В этом случае США и Израиль сохранят контроль в воздухе и будут наносить удары по мере появления целей, как это происходило во время ряда других кампаний.

Ввод сухопутных войск маловероятен из-за риска втянуться в затяжную войну с непредсказуемыми последствиями, резюмировал эксперт.