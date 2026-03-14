Дипломат рассказал об участии румынских радикалов «Гетики» в боевых действиях за ВСУ

В Румынии царит атмосфера русофобии, в которой комфортно себя чувствуют радикальные группировки, их руководители открыто заявляют об участии своих боевиков в военных действиях на Украине.

Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Румынии Владимир Липаев.

«В этой атмосфере русофобии комфортно чувствуют себя отдельные радикальные, но пока еще маргинальные группировки, одной из которых является скандально известная «Румынская боевая группа «Гетика». Ее руководители открыто заявляют об участии своих боевиков в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины», — сообщил дипломат.

По его словам, эти радикалы также готовят «черные списки» кандидатов для политической расправы среди сограждан и ностальгируют по временам, когда на улицах Бухареста и других румынских городов бесчинствовали «легионеры» так называемой Железной гвардии».

Он подчеркнул, что граждане Румынии «24 часа в сутки и семь дней в неделю подвергаются безудержной антироссийской пропаганде».

До этого Липаев сообщил, что в Румынии турфирмам запретили продавать авиабилеты в Москву.