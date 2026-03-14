ВС России сбили тараном беспилотник RQ-35 Heidrun производства Дании

Министерство обороны России заявило, что расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий ведомства России «Рубикон» был осуществлён таран беспилотника украинских оккупантов RQ-35 Heidrun производства Дании.

«Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были сбиты многофункциональный «Сыч», разведывательные «Мары», RQ-35 Heidrun (датского производства), «Лелека», «Щедрик» и FlyEye (производства Польши)», — указывается в заявлении ведомства.

Также российскими расчётами были уничтожены дроны-камикадзе Vector (немецкого производства) и Hornet (производства США), разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры поражения расчётами FPV-дронов центра «Рубикон» немецких танков Leopard 1A5 на вооружении ВСУ.