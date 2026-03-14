Иран пообещал превратить в горы пепла объекты принадлежащих США нефтяных компаний

В случае ударов США по энергетическим объектам в Иране последует жесткий ответ.

Тегеран уничтожит всю инфраструктуру американских нефтяных компаний, заявили в центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия».

«Сейчас же вся инфраструктура, принадлежащая нефтяным компаниям по всему региону, в которых Штаты имеют долю или которые сотрудничают с ними, будет уничтожена и превратится в горы пепла», – приводит слова официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари «РИА Новости».

Столь резкое заявление стало ответом на высказывание президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома пообещал разрушить нефтяные предприятия на острове Харк, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Между тем в США ранее признали, что не ожидали от Ирана столь решительных шагов. Трамп и его ближайшее окружение не до конца осознавали масштаб эскалации и диапазон ответных действий, считают эксперты. Кроме того, Вооруженные силы Ирана сменили тактику в конфликте. Теперь она заключается в нанесении серии ударов подряд.