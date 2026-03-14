Из-за действий Киева Донбасс превратился в место испытания западного вооружения, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На самом деле... из-за действий украинского режима... Донбасс... (стал. — RT) местом противостояния вооружения и испытания (западного. — RT) вооружения», — цитирует его ТАСС.

Пушилин добавил, что с учётом особенностей ряда образцов вооружения обеспечить ДНР полную безопасность сложно.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил RT, что в Киеве боятся мирного договора в том числе из-за демобилизации бойцов ВСУ после окончания боевых действий.