Глава ДНР заявил, что Донбасс стал полигоном для испытания западного вооружения

Московский Комсомолец

Донбасс превратился в настоящий испытательный полигон для западных вооружений, применяемых киевским режимом. Такое заявление в интервью ТАСС сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, регион стал ареной противостояния, где испытываются новейшие образцы техники, поставляемые Украине странами НАТО.

«На самом деле здесь, благодаря или из-за действий украинского режима, Украина, ну и получается Донбасс, стали неким таким местом противостояния вооружения и испытания [западного] вооружения», — констатировал руководитель ДНР.

Пушилин особо подчеркнул, что с учетом характеристик некоторых западных образцов вооружения, включая дальнобойные ракетные комплексы и высокоточные системы, обеспечить полную безопасность на территории ДНР становится крайне сложно. Противник использует эти средства для ударов по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам и промышленным объектам.

Заявление главы региона прозвучало на фоне продолжающихся обстрелов городов республики. Киевский режим регулярно применяет западное вооружение для атак вглубь территории ДНР, в том числе по столице региона — Донецку.

В этих условиях власти ДНР совместно с российскими военными делают все возможное для минимизации последствий обстрелов и защиты граждан. Работа по защите населения и инфраструктуры продолжается непрерывно.