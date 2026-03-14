В КСИР высказались о ударах США по иранскому острову

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) высказал свою позицию относительно американских ударов по иранскому острову Харк.

Согласно заявлению Корпуса, в ходе нападения произошло свыше пятнадцати взрывов, а над островом наблюдалось плотное задымление.

КСИР отметил, что целью противника при данных атаках было нанесение ущерба системам противовоздушной обороны армии, военно-морской базе Джошан, диспетчерской вышке аэропорта и вертолетной площадке Куран Гаре.

При этом подчеркивается, что объекты нефтяной инфраструктуры остались неповрежденными. Иран также опроверг утверждения Соединенных Штатов об окончательном уничтожении систем ПВО острова.