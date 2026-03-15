Средства ПВО за шесть часов уничтожили 113 БПЛА ВСУ над территорией России

Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 113 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.

«С 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 18 дронов сбили над Московским регионом, в том числе 14 БПЛА, летевших на Москву.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины атаковали Грайворонский округ Белгородской области, в результате чего ранения получили два человека.