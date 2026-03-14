КНДР запустила около десяти баллистических ракет

КНДР в субботу осуществила запуск примерно 10 баллистических ракет, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

КНДР осуществила запуск примерно 10 баллистических ракет в направлении Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап. По информации военных Южной Кореи, пуски были произведены в 13:20 по местному времени (07:20 по Москве) из района Сунан, расположенного неподалёку от Пхеньяна.

Власти Сеула заявили: «Наши вооруженные силы зафиксировали примерно 10 баллистических ракет, запущенных в сторону Японского моря из района Сунан».

