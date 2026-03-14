Названы методы Ирана для блокировки судов: мир на грани нефтяного коллапса

С начала конфликта с США и Израилем Иран перекрыл Ормузский пролив, по которой проходит 20 процентов мировой нефти. Сообщается, что Тегеран атаковал по меньшей мере 16 судов, а в самый интенсивный день морских операций, 12 марта, под удар попали сразу шесть кораблей. По данным Международной морской организации, в ловушке оказались 3 тысячи судов и около 20 тысяч моряков. Западные СМИ проанализировал, какое оружие использует Иран для блокады и что он приберегает на тот случай, если США и их союзники попытаются прорвать кольцо силой.

В конфликте в Персидском главным инструментом Ирана стали морские беспилотники (USV) — небольшие суда, начиненные взрывчаткой, которые могут действовать на поверхности и под водой. Их трудно обнаружить, особенно ночью, и они атакуют, врезаясь в борт цели. 1 марта такой дрон поразил нефтяной танкер у берегов Омана, убив одного члена экипажа. Через несколько дней удар пришелся по судну близ иракского порта Хор-эз-Зубайр. Видео атаки, опубликованное в сети, запечатлело момент взрыва и столб дыма. Иранские власти подтвердили, что это были они.

Напомним, что ранее США потопили иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки, погибли 87 иранских моряков.

Но дроны — лишь вершина айсберга, сообщает Sky News. Настоящая опасность таится под водой. Эксперты предупреждают: Иран может использовать противокорабельные мины, причем не примитивные контактные, а донные, которые реагируют на проходящее судно и выпускают заряд-торпеду. Такие мины можно скрытно установить с помощью сверхмалых подводных лодок. Американские источники сообщают, что в проливе уже замечены «десятки» мин, и хотя большинство их локаций известны, обезвреживание в условиях развивающегося конфликта — задача почти невыполнимая.

Отмечается, что весь регион накрыт мощными помехами GPS. На картах VesselFinder можно увидеть скопления судов, изображенных в виде странных геометрических фигур — это результат искажения сигналов. Эксперт по навигации Рэмси Фарагер поясняет: Персидский залив сейчас — одно из самых активных мест в мире по уровню электронных помех. Их ставят не только иранцы, но и соседние страны, пытаясь защититься от дронов. Но страдают от этого все: гражданские суда и самолеты теряют ориентацию, навигация превращается в угадайку.

Пока Иран сдерживает свой главный козырь — противокорабельные ракеты. В арсенале есть как китайские C802, так и отечественные «Хейбар Шекан». По словам Сидхарта Каушала из британского аналитического центра по оборонным вопросам, Тегеран уже достиг стратегической цели: пролив фактически закрыт. Но если США и союзники попытаются провести коммерческие суда под военным конвоем, ракеты могут быть задействованы. Министр финансов США Скотт Бессент уже заявил, что Вашингтон меняет политику и готовит сопровождение. Это значит, что морское противостояние может перерасти в открытое столкновение флотов.

Каждое новое нападение поднимает цены на нефть: сейчас это уже выше 100 долларов, и аналитики прогнозируют дальнейший рост, если пролив не разблокируют.