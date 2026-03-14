Родственники пропавших без вести украинских военнослужащих планируют добиться личной встречи с Кириллом Будановым* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), главой офиса президента Владимира Зеленского. Об этом журналистам РИА Новости рассказали источники в российских силовых структурах.

Уточняется, что речь идет о военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в Сумской области.

При этом, источник сообщил, что командование бригады игнорирует любые обращения родственников своих же солдат.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 60 процентов бойцов в двух ротах погранотряда в Сумской области.

В марте также сообщалось, что 40 украинских бойцов дезертировали из учебного центра 71-й отдельной бригады. Их должны были отправить в Сумскую область.