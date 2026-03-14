Северная Корея запустила неизвестный снаряд

Северная Корея осуществила пуск неустановленного снаряда, направления и параметры полета которого пока не раскрываются.

Запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря был зафиксирован 14 марта, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап и Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В официальном заявлении отмечается: «КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского (Восточного) моря». Детали о дальности и высоте полета снаряда на данный момент отсутствуют.

Южнокорейские военные продолжают анализировать ситуацию и собирают дополнительную информацию о типе и характеристиках запущенного объекта.

Названо условие вступления КНДР в конфликт на Ближнем Востоке

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее полным крахом в случае угроз безопасности со стороны Сеула. Северокорейский эсминец «Чвэ Хен» провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет.