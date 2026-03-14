В Сумской области идут тяжелые бои в населенном пункте Сопычи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские националисты из подразделений беспилотников 104-й отдельной бригады теробороны выполняют роль заградотрядов. Они наносят удары по своим же солдатам, которые пытаются покинуть село.

Источники отмечают, что применение заградотрядов со стороны Украины фиксировали уже не раз на разных направлениях. Например, в Харьковской области так действовало элитное подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра". А боевики нацбата "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) выполняли похожие задачи в районе Красноармейска.

Ранее российские силовики также сообщали, что 2-ю галицкую отдельную бригаду Нацгвардии Украины перебросили в Сумскую область специально для заградительных функций. Причина — массовое дезертирство среди украинских военных.

