Польша подняла в воздух авиацию из-за России

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X пишет оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

В публикации отмечается, что наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки также приведены в готовность.

Подчеркивается, что данные меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

Польша подняла в воздух авиацию из-за «активности России» на Украине

Ранее польские аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрывали в связи с операциями военной авиации. Согласно данным оперативного командования вооруженных сил, в воздушном пространстве Польши действовали польские и союзные военно-воздушные силы в районе границы с Украиной.