Пентагон заявил о поражении десятков военных целей на иранском острове Харк

Американские войска в ночь на 14 марта нанесли крупномасштабный точечный удар по иранскому острову Харк в Персидском заливе, в результате чего были поражены более 90 военных целей, сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

«В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов... более 90», — приводит заявление Reuters.

При этом расположенные на острове объекты нефтяной промышленности не повреждены, уточнили в Пентагоне.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США полностью уничтожили все военные цели на острове Харк.

По его словам, США осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока.

Иран позднее опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова.

Издание Telegraph отмечало, что США могут победить Иран, взяв остров Харк, где находится главный экспортный нефтяной терминал страны.