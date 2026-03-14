В Киеве вспыхнул сильный пожар

В Киеве начался сильный пожар после прилета. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram, публикуя кадры с места происшествия.

Что именно загорелось, пока неизвестно.

Ранее в украинской столице произошли взрывы, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что Киев и область подверглись атаке ракет и дронов. Предположительно, целями удара стали энергетические объекты, в том числе Трипольская ТЭС и Киевская ГЭС.

В Киеве прогремели взрывы

Также стало известно о взрыве в Сумах. Подробности не приводились.