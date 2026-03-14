В Израиле сообщили о подготовке к масштабному вторжению

Израиль планирует значительно расширить наземную операцию в Ливане и разрушить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла».

«Мы собираемся сделать то же, что и в Газе», — цитирует Axios одного из высокопоставленных израильских чиновников.

По информации сайта, речь идёт о ликвидации зданий, которые, по утверждению Израиля, «Хезболла» использует для хранения оружия и совершения нападений.

Согласно статье операция такого масштаба может привести к длительной израильской оккупации южного Ливана. Между тем также отмечается, что администрация американского президента Дональда Трампа поддерживает соответствующую израильскую операцию по разоружению «Хезболлы». При этом США настаивают на том, чтобы ущерб ливанскому государству был минимален, а Израиль в конечном счёте провёл с Ливаном прямые переговоры о послевоенном соглашении.

В Израиле, в свою очередь, заявили, что будут консультироваться с Вашингтоном в каждом конкретном случае.

«Мы считаем, что заручились полной поддержкой США для этой операции», — сказал чиновник изданию.

Ранее армия Израиля заявила об ударах по командным центрам «Хезболлы» в Ливане.

В Ливане между тем сообщили, что число жертв израильских ударов в стране достигло 687.