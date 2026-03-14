Очевидцы сняли апокалиптическую атмосферу в Тель-Авиве после удара Ирана

В Сети появилось видео последствий масштабной ракеты атаки Ирана по Тель-Авиву.

Апокалиптические кадры сняли местные жители. После удара в городе отключили электроэнергию, улицы накрыл серо-желтый смог, видимо, от многочисленных пожаров.

В ночь на 14 марта Иран нанес самый мощный удар по Израилю с начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В КСИР заявили о применении 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Были поражены укрытия военного командования страны. Семь из десяти целей находились в Тель-Авиве, две - в Ришон-ле-Ционе и еще одна - в Шохаме.

Также под удар попала 28-я авиабаза ВВС Израиля Неватим. Она одна из крупнейших в стране и имеет три взлетно-посадочных полосы. Здесь базируются эскадрильи истребителей F-16, военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules.