Стало известно об отправке 10 тысяч дронов с Украины на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков, испытанных на территории Украины, с целью обеспечения защиты от ответных ударов Ирана на фоне текущего конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла.

«Армия США отправила на Ближний Восток 10 000 беспилотников-перехватчиков <...>, чтобы отражать атаки Ирана, не задействуя дорогостоящие средства противоракетной обороны», — говорится в публикации.

Там уточнили, что речь идет об оснащенных искусственным интеллектом дронах Merops, которые Украина получила в 2024 году. Вашингтон перебросил их на ближневосточный регион в первые пять дней с начала операции против Ирана 28 февраля.

До этого издание Wall Street Journal писало, что США перебрасывает из Европы на Ближний Восток системы ПВО Merops для борьбы с иранскими беспилотниками.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее войска Ирана заявили о самой мощной атаке на Израиль с начала эскалации.