Иран провел ракетную атаку по Израилю

Иран в 46-й раз выпустил ракеты по Израилю. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей иранской революции (КСИР).

В КСИР отметили, что иранская армия использовала сверхтяжелые ракеты Khorramshahr, Kheibar Shehan, Emad и Qadr.

Накануне Иран ударил по американской военной базе Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По ее информации, Иран атаковал базу с помощью ракет. Кроме того, гостелерадио опубликовало видео запуска боеприпасов.

13 марта сообщалось, что Иран, предположительно, атаковал американскую авиабазу Инджирлик в Турции. Агентство Anadolu отмечало, что две баллистические ракеты, направлявшиеся к Турции, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) НАТО.

До этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ночь на 13 марта Иран атаковал базу Военно-воздушных сил (ВВС) Иордании, американские военные базы в Бахрейне и Ираке, а также цели в Израиле.

Ранее Иран атаковал международный финансовый центр в Дубае.