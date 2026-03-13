Генерал назвал причину крушения самолета-заправщика США в Ираке

Иранские военнослужащие могли случайно сбить американский самолет-заправщик KC-135, который потерпел крушение над территорией Западного Ирака. Такое мнение в пятницу, 13 марта, выразил генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, Тегеран мог запустить 15–20 беспилотников самолетного типа, который случайно попали в зону дозаправки.

— Обнаружить их локаторами систем ПВО и систем обеспечения навигации на борту заправщика и истребителей невозможно. Лет 20, а то и все 25 такого не было, чтобы в одной операции сразу потерять два заправщика. Это катастрофа, — отметил Попов.

Также он допустил ситуацию, в которой летчики стали маневрировать, а причиной столкновения могли стать именно заправлявшиеся самолеты. Военнослужащий добавил, что при учете примерного количества готовых к бою американских самолетов такого типа, произошедшее в Ираке станет большим ударом для военно-воздушных сил США, передает «МК».

Ранее в пресс-службе Центрального командования США сообщили, что в результате крушения самолета-заправщика KC-135 погибли четыре члена экипажа из шести. По факту произошедшего организована проверка, все обстоятельства выясняются.