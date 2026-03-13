Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави заявил о том, что Иран совершил самый сильный удар по Израилю за время конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Мусави.

По словам иранского генерала, всего во время этой атаки по Израилю было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Как добавил Мусави, в результате были уничтожены «важные системы воздушного наблюдения».

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Иран дал понять, что не настроен на прекращение конфликта с США.