Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля

Андрей Дуванов

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави заявил о том, что Иран совершил самый сильный удар по Израилю за время конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Мусави.

Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля
По словам иранского генерала, всего во время этой атаки по Израилю было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Как добавил Мусави, в результате были уничтожены «важные системы воздушного наблюдения».

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Иран дал понять, что не настроен на прекращение конфликта с США.