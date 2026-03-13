Удар по Калифорнии: эксперт раскрыл, кто поможет Ирану сжечь Америку

Американская истерика вокруг мифического удара иранских беспилотников по Калифорнии начинает обретать практический смысл.

Как отметил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью порталу News.ru, Тегеран способен легко развернуть свои арсеналы прямо под носом у Штатов — на Кубе или в Венесуэле, а в критический момент к атаке на американские города готов подключиться Пхеньян.

«Иранские ракеты или беспилотники могут оказаться на Кубе. Я не исключаю также, что иранцы поделятся вооружением и с Венесуэлой», — обрисовал реальную угрозу для Вашингтона эксперт. Баранец уточнил, что даже после недавней смены режима Каракас публично подтвердил верность союзу с Тегераном. «Почему бы Ирану не задействовать Северную Корею? Они фактически союзники», — задает риторический вопрос отставной офицер. Баранец подчеркнул, что прямое вмешательство Пхеньяна станет для Соединенных Штатов уже настоящей катастрофой. По словам аналитика, лидер КНДР имеет идеальный повод для атаки на американскую территорию под предлогом защиты союзников. «Ким Чен Ын «пальнет» по Америке и скажет: «Иранцы — мои друзья. Вы же стреляете по ним из Бахрейна». И тут даже ничего не возразишь», — резюмировал Баранец.

Накануне телеканал ABC News сообщил, что американские города могут подвергнуться внезапной атаке беспилотников. ФБР разослало секретное предупреждение полиции Калифорнии, опасаясь мести Тегерана за военную операцию Вашингтона на Ближнем Востоке. Спецслужбы уверяют, что смертоносные дроны запустят с неопознанных судов у западного побережья Штатов. Президент США Дональд Трамп сухо подтвердил факт расследования этих угроз. Страх американских силовиков подогревается еще и тем, что иранские спящие ячейки глубоко пустили корни в Мексике и Южной Америке, а значит, удар может прийти прямо через южную границу при прямой поддержке местных картелей.