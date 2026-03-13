МО: силы ПВО уничтожили десятки беспилотников ВСУ над двумя регионами России

МО: силы ПВО уничтожили 42 беспилотника ВСУ над двумя регионами России
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над двумя российскими регионами.
Об этом сообщает Минобороны.
«С 08:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
Из них 33 — над территорией Белгородской области, девять — над Курской областью.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником коммерческий объект в районе села Бутово Яковлевского округа Белгородской области. В результате удара пострадала супружеская пара.
Также два человека получили ранения в ходе атаки дрона ВСУ по Курской области.