МО: силы ПВО уничтожили десятки беспилотников ВСУ над двумя регионами России

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника над двумя российскими регионами.

Об этом сообщает Минобороны.

«С 08:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Из них 33 — над территорией Белгородской области, девять — над Курской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотником коммерческий объект в районе села Бутово Яковлевского округа Белгородской области. В результате удара пострадала супружеская пара.

Также два человека получили ранения в ходе атаки дрона ВСУ по Курской области.