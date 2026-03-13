США хотят ввести войска на Ближний Восток

Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США на ввод экспедиционного подразделения, обычно состоящего из 2500 морских пехотинцев, на Ближний Восток. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как сообщили изданию неназванные источники, этот шаг предпринят на фоне атак Ирана на Ормузский пролив, парализовавших движение по нему и нарушивших работу мировой экономики.

Представитель Пентагона отказался от комментариев, заключает WSJ.

До этого газета сообщала, что Соединенные Штаты могут начать в Иране тайные операции после прекращения боевых действий. Кроме того, по информации журналистов, США и Израиль продолжат оказывать на Иран экономическое давление.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как власти США распорядились нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.