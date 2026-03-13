Латвийские спецслужбы захотели увидеть белорусский «Орешник»

Сотрудники спецслужб Латвии пытались получить информацию о месте размещения в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» и его фотографии, вербуя для этого граждан республики. Об этом заявил считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки Роман Протасевич в авторской программе «Без прикрытия» на телеканале СТВ. Запись программы доступна на YouTube-канале СТВ.

В эфире показали имена и лица сотрудников Службы госбезопасности Латвии, а также снятые скрытой камерой «беседы» с вербуемыми. Была продемонстрирована переписка, в которой куратор Валдис просил сфотографировать лица пограничников и обращать внимание на военную технику.

«Уже после этапа дезинформации, когда латвийские спецслужбы получили хорошую дозу фейков, наша редакция решила выйти из роли наблюдателя и попросить у них важное задание, чтобы узнать, чего они хотят больше всего. Почти сразу последовала просьба снять "Орешник"», — сообщил Протасевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Украине и странам НАТО. Белорусский лидер объяснил, как перечисленные государства должны себя вести, чтобы «не бахнул "Орешник"».