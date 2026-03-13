Войне США с Ираном предрекли скорое окончание

Военная операция США в Иране продлится еще максимум 3-4 недели, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Скорое окончание конфликта он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Согласно американскому законодательству, администрация президента Дональда Трампа имеет право вести военные действия без одобрения Конгресса еще примерно в течение 45 дней, отметил Дудаков. В текущей ситуации вступают в силу и другие факторы, неблагоприятные для главы Белого дома, а именно топливный кризис США, падение рейтингов президента, непопулярность его войны среди электората и, конечно, истощение военных запасов Пентагона, добавил политолог.

«Я думаю, что 3-4 недели — это крайний срок, потому что к этому моменту последствия для США будут крайне плачевными. В реальности, конечно, Трампу нужно выходить из конфликта прямо сейчас, но Трамп не может этого сделать, потому что тогда придется признавать свое реальное объективное поражение», — Малек Дудаков политолог.

На этом фоне усугубляется раскол внутри американской политики, рассказал собеседник «Ленты.ру». Так, уже отстранились от конфликта вице-президент США Джей Ди Вэнс и многие другие аппаратчики, указал Дудаков. Кроме того, американские спецслужбы выпустили отчет, который говорит о том, что иранскому режиму сейчас ничего не угрожает и снести его не удастся.

«В общем, смысл в том, что Трампа и ярых ястребов его окружения, вроде [министра обороны США] Пита Хегсета, оставляют буквально в одиночестве разбираться с последствиями этой проигранной войны с Ираном», — заключил он.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) в разговоре с Трампом призвали его как можно скорее закончить войну с Ираном, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.