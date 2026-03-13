Высокопоставленные офицеры находились в трубе: раскрыта тайна «Потока»

Стало известно о непосредственном участии командира и начальника штаба 30-го мотострелкового полка группировки «Север» в дерзкой операции «Поток». Как сообщает ТАСС со ссылкой на командира разведывательной роты с позывным Черкес, высший офицерский состав не просто руководил из штаба, а прошел 15-километровый путь по газовой трубе вместе с рядовыми бойцами.

«Наше командование находилось с нами в этой трубе», — заявил военнослужащий.

По его словам, именно личный пример офицеров, находившихся в экстремальных условиях под землей, стал решающим фактором, который воодушевил личный состав и придал мужества штурмовым отрядам в момент выхода в тыл противника.

Операция «Поток», проведенная в марте 2025 года, стала одной из самых скрытных и эффективных акций в ходе освобождения Курской области. Группировка из более чем 600 человек, включая бойцов спецназа «Ахмат» и десантников 11-й бригады, внезапно появилась в глубине обороны ВСУ, что привело к быстрому свертыванию позиций противника. Героические действия подразделения, лично поддержанные командованием в трубе, получили высокую оценку начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, отметившего, что именно эта внезапность предопределила успех наступления.